Spuntano i nomi dei possibili sostituti di Marco Giampaolo, esonerato domenica dopo il pesante ko casalingo contro il Monza. Secondo le indiscrezioni la Sampdoria avrebbe intenzione di riaffidare la panchina a Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto con il club ligure.

Tra gli altri nomi in circolazione si fa anche quello di Claudio Ranieri, per provare a dare una scossa ad un ambiente e una squadra in difficoltà dopo gli appena due punti conquistati in otto giornate di campionato.