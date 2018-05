Sampdoria, i tifosi in corteo contro Ferrero

I tifosi della Sampdoria scenderanno in piazza il 12 giugno contro il presidente Massimo Ferrero.

Il patron blucerchiato si era recato sul terreno di gioco del Marassi in occasione della sfida contro il Napoli per interrompere i cori degli ultrà contro i napoletani e la città partenopea, che ormai sono diventati una brutta abitudine sui tutti i campi di serie A.

Nelle scorse ore è stato pubblicato un comunicato che recita: “Vogliamo esprimere con un gesto concreto la nostra posizione essendo fisicamente presenti in quanto non vogliamo demandare a altri mezzi l'espressione delle nostre idee. Dovremo essere tanti, tantissimi perché Il messaggio arrivi in maniera forte, chiara ed inequivocabile: Massimo Ferrero con noi hai chiuso”.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 23:20