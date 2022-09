Sampdoria, il dt Osti conferma Giampaolo

17-09-2022 22:57

Nonostante la pesante sconfitta odierna con lo Spezia, la società doriana conferma Marco Giampaolo alla guida tecnica. A parlare post match è il dt Carlo Osti: “I numeri sono impietosi, ma bisogna valutare anche la prestazione e questa sera la squadra ha creato diverse occasioni, è chiaro che ci sono delle valutazioni interne da fare tra giocatori, allenatore e dirigenza, ma garantisco che dopo la sosta sarà ancora Giampaolo a guidare il team”.

“Non si escludono interventi sul mercato invernale, ci sono delle carenze che vanno colmate, vedremo come arriveremo a gennaio, faremo tutte le valutazioni tecniche del caso, nel frattempo ripartiamo dalla buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo, messa in campo in questo derby”.