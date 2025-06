Sampdoria, rivincita social sui tifosi del Genoa: virale il post sulle “istruzioni per  un funerale”  

Dopo la salvezza ai playout il club blucerchiato ha pubblicato un’immagine ironica in collaborazione con un’agenzia pompe funebri per prendere in giro i fan rossoblù

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Data per morta dai tifosi del Genoa, la Sampdoria è invece più viva che mai grazie alla penalizzazione del Brescia e alla vittoria nei playout con la Salernitana: la risposta del club doriano alle prese in giro dei rossoblù è virale sui social.

Sampdoria, la rivincita sui tifosi del Genoa

La storia è nota: alla fine della stagione regolare del campionato di serie B la Sampdoria era retrocessa, una tragedia sportiva che ovviamente i tifosi del Genoa hanno celebrato per giorni, anche simulando un funerale dei blucerchiati per le vie della città.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi, però, sono arrivate la penalizzazione del Brescia e la chance dei playout per la Samp, conclusi sì tra le polemiche ma in maniera positiva dalla squadra doriana, salva grazie ai due successi sulla Salernitana. E ottenuta la permanenza in B, uno dei primi pensieri del club blucerchiato è stato quello di vendicarsi…

Il post sulle istruzioni per un funerale

Una vendetta ironica, sia chiaro, inferta attraverso lo strumento più potente in mano ad un club che voglia prendere in giro i suoi rivali: i social. Sul profilo Instagram della Sampdoria è quindi comparsa un’immagine realizzata con un’agenzia di pompe funebri particolarmente nota per l’abilità delle sue campagne sul web. Nella foto, una bara blucerchiata aperta e vuota, con un titolo micidiale per efficacia. “Istruzioni per un funerale: il morto deve essere morto”.

Chiarissimo dunque il riferimento ai tifosi del Genoa che avevano dato la Samp per morta troppo presto. A chiarire il concetto, la didascalia nel post: “La momentanea retrocessione della Sampdoria era stata accolta a Genova con tanto di bare e funerali. Ma la vittoria ai playout ha ribaltato il risultato. Oggi la squadra resta in serie B. Non in pace”.

La reazione dei tifosi genovesi

Il post si è immediatamente dimostrato efficace, anche per il numero di commenti e condivisioni generato su Instagram. “Scusate, istruzioni per come coprire un tatuaggio?” domanda Samp.Daily, alludendo evidentemente a qualche genoano che aveva voluto celebrare in maniera permanente l’addio alla B dei rivali. “Social media manager così mi gasi, ho l’impressione che siamo solo all’inizio”, aggiunge Matti. “Date un aumento a quest’uomo”, commenta Samptube. “Il post più bello di sempre”, scrive Iris.

Di tutt’altro tenore, ovviamente, i commenti dei genoani. “Il morto era legalmente morto, ma in Italia si resuscitano pure i cadaveri, le regole non le rispetta nessuno”, scrive Ale. “Il calcio italiano è una barzelletta, sono schifato da quanto avvenuto negli ultimi due mesi”, aggiunge Victor. “Mamma mia, i doriani si stanno esaltando per una salvezza regalata in serie B…”, commenta Nicola. “Fate una statua a Cellino, un mese fa trattavate i vostri calciatori da ingrati”, ricorda Fra. Samuele, però, rende onore all’inventiva dei rivali: “Da genoano, ho genuinamente riso”.