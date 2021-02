Sampdoria, il talento Mikkel Damsgaard si racconta

Con una bellissima intervista rilasciata a “SportWeek”, Mikkel Damsgaard si racconta a tutti i tifosi della Serie A. Esploso proprio in questa stagione nella Sampdoria di Sir. Claudio Ranieri, Damsgaard ha già attirato su di se le attenzioni di tantissimi club italiani e non, Inter su tutti.

La prima domanda riguarda i calciatori che più lo hanno impressionato in questi primi mesi di Serie A, luogo molto diverso dal campionato danese:

“Nella Juve Chiesa. E’ tecnico, potente e veloce. Mi ispiro a lui quando gioca sull’esterno. Oltre a lui anche Chiellini e Bonucci, sapevo che erano bravi a difendere e non mi aspettavo che sapessero anche giocare così bene il pallone tra i piedi. Nell’Inter mi ha impressionato Alexis Sanchez, è rapido di gambe e di pensiero ed è sempre un passo avanti a te. Nel Milan invece dico Kessie perché è forte fisicamente”.

Ogni ragazzo ha un idolo, è per Damsgaard non è diverso:

“o visto qualche video su Youtube di Michael Laudrup, il più famoso calciatore danese. Lui è il punto di riferimento per i ragazzi danesi ed essergli paragonato mi inorgoglisce. Laudrup è partito da un paese piccolo come il nostro per arrivare nei grandi club europei. Spero di fare lo stesso viaggio”.

In ultimo una considerazione su chi sia il giocatore che più ammira:

“Per me non c’è nessuno come Iniesta. Per il resto, ora ho la fortuna di affrontare grandi squadre come Juve. Inter e Milan. Guardando grandi giocatori dal vivo posso imparar da ciascuno di loro, qualcosa”.

