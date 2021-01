Sampdoria-Inter 2-1: Conte cade sotto i colpi degli ex

L’Inter cade a sorpresa oggi, e lo fa anche male, contro la Sampdoria dei terribili ex Candreva e Keita. A nulla vale il forcing del secondo tempo e la rete di De Vrij. Si rilancia invece la squadra di Claudio Ranieri, grazie ad una prima frazione praticamente perfetta.

A Marassi l’Inter parte bene, gioca un calcio fatto di trame strette, ripartenze dal basso nonostante il pressing feroce della Sampdoria ed arriva al 10′ di gioco alla grande occasione per passare in vantaggio. Il VAR richiama l’arbitro Valeri per un tocco di mano di Thorsby in area di rigore: sul dischetto si presenza Alexis Sanchez, il suo tiro è brutto e Audero fa l’eroe, con una parata decisiva che sarà il turning point della partita. Sulla ribattuta tra l’altro Young stamperà il pallone sulla traversa, certificando che non era il momento dell’Inter.

Da questa svolta di partita, l’Inter scompare dal campo. La Sampdoria prende fiducia ed in sequenza trova: prima una traversa di Tonelli e poi il goal del vantaggio con Candreva, bravo a realizzare un calcio di rigore concesso da Valeri per un fallo di mano di Barella.

L’Inter continua a peccare in carisma e precisione tecnica, così la Sampdoria sfonda ancora con una giocata clamorosa di Damsgaard: il talentino prende palla, salta tutti e arriva sul fondo a mettere un cross basso in area, si fionda l’altro ex di turno, Keita, a battere un Handanovic non irreprensibile.

Così l’Inter comincia il secondo tempo in svantaggio di due gol, con Conte che lancia sùbito in campo Perisic al posto di Young. Un diluvio si abbatte su Genova, il campo è pesantissimo e diventa una partita molto sporca e spezzettata. Entra anche Lukaku, nonostante non sia al 100% della condizione fisica. Forcing autentico a questo punto della squadra nerazzurra, che trova il goal di De Vrij su un calcio d’angolo di Brozovic.

La Sampdoria si difende e lascia solo a qualche contropiede il suo sfogo offensivo.

Per gli ultimi venti minuti Conte lancia nella mischia anche Eriksen, che non vedeva il campo da un po’ e Arturo Vidal, dopo la cattiva prestazione contro il Crotone. Occasione limpide, però, l’Inter non ne crea.

IL TABELLINO

Sampdoria-Inter 2-1

Marcatori: 23′ Candreva, 39′ Keita, 65′ De Vrij

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli (68′ Bereszynski), Augello; Candreva, Thorsby, Silva (75′ Askildsen), Jankto (75′ Leris); Damsgaard; Keita.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (80′ D’Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella (80′ Vidal), Brozovic, Gagliardini (53′ Lukaku), Young (46′ Perisic); Sanchez (70′ Eriksen), Lautaro.

Ammoniti: Lautaro, Barella, De Vrij, Thorsby, Keita, Askildsen, Hakimi:

Arbitro: Paolo Valeri

OMNISPORT | 06-01-2021 17:15