Samp, le prime parole di Rincon: "Avevo bisogno di mettermi in gioco"

10-01-2022

Ottimo rinforzo per la Sampdoria di Roberto D’Aversa, che si assicura a centrocampo le prestazioni del “Generale” Rincon. L’ex Torino si è presentato ai suoi tifosi già in campo contro il Napoli, e ora ha pronunciato anche le sue prime parole verso i tifosi:

“È una bella sfida per me. Dopo l’ultima stagione a Torino avevo bisogno di rimettermi in gioco e aumentare il mio minutaggio. Voglio lavorare giorno per giorno, ottenendo il massimo dalle mie possibilità. Dimostrerò di stare bene, magari guadagnandomi anche un futuro qui. Le mie prime sensazioni sono bellissime. Il mio nome era stato accostato al Doria in estate, ma si è concretizzato adesso. Sono fiducioso di fare un buon girone di ritorno, sono molto carico. Questa è una squadra già molto ben attrezzata ma voglio dare il mio contributo. Il derby di Genova? Ho giocato partite molto calde in carriera, sarà bello. Recentemente sono tornato a Marassi per la Coppa Italia, e non vedo l’ora di ritrovare lo stadio e i tifosi”.

