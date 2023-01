Sampdoria-Napoli: il pensiero di Stankovic su Vialli e Mihajlovic

08-01-2023 18:22

Marassi oggi si è tirato a lucido nel giorno nel quale si ricorda la scomparsa recente di Sinisa Mihajlovic e di Gianluca Vialli, due figli adottivi di Genova che con la maglia blucerchiata sono stati protagonisti nella prima parte degli anni ’90.

Entrambi scomparsi pochi giorni fa (Sinisa a causa della Leucemia, Vialli dopo una lunga battaglia con un tumore al pancreas) sono stati onorati da tutto lo stadio e anche Stankovic, allenatore della Samp, ha voluto dedicare una parola ai microfoni di DAZN:

“Una grave perdita per le famiglie Mihajlovic e Vialli e per tutti noi che eravamo vicini a loro, ci sarà tanta emozione oggi a Marassi e dovremmo trasformarla in forza. Ci sono due angeli che ci daranno la forza”.