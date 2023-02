Sampdoria, per l'attacco ecco l'ex Real e PSG Jesé Rodriguez

Tutto fatto per l'attaccante canaro, svincolato dai turchi dell'Ankaragucu. Visite mediche e poi ufficialità

09-02-2023 14:49

Sampdoria pronta a rinforzarsi nel reparto più sofferente della rosa a disposizione di Dejan Stankovic: l’attacco, protagonista, nel giro delle prime 21 giornate, di appena 10 reti realizzate. Per ovviare a ciò, in arrivo Jesé Rodriguez, classe 1993, ex Real Madrid (nonché canterano dei Blancos) e PSG.

Accordo ai dettagli e giocatore impegnato nelle visite mediche di rito. Jesé arriva da svincolato dal club turco dell’Ankaragucu, in cui – in Super Lig – ha messo in fila 14 presenze e 2 reti e da cui si è svincolato lo scorso 13 di gennaio. Attaccante di movimento e amante dello scatto e del dribbling, viene principalmente impiegato lungo gli esterni.