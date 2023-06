Sampdoria, Quagliarella: "Sarò a disposizione della nuova proprietà"

L'attaccante ha rilasciato un'intervista a Secolo XIX

06-06-2023 10:11

Fabio Quagliarella è stato intervistato dal Secolo XIX e si mette a disposizione della nuova proprietà della Sampdoria: “Se mi vuoi eccomi. Provo dolore per la retrocessione. La nuova proprietà deve innanzitutto completare l’iter per il passaggio. Poi faranno l’organigramma. Il cambio di proprietà porta sempre una ventata di entusiasmo. Sei affascinato, c’è curiosità per quali novità ci saranno, i progetti. So chi è Radrizzani, uomo di calcio. Poi ripeto, se mi vogliono eccomi. In primis da calciatore. Se ci sono altri progetti, li prendo in considerazione”