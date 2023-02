Sampdoria, Stankovic: "La superficialità non è permessa"

Il tecnico blucerchiato: "Non voglio accusare nessuno, ci sono tante situazioni su cui bisogna migliorare".

18-02-2023 18:10

Dopo la sconfitta col Bologna, Stankovic è intervenuto ai microfoni di Dazn: “La superficialità a questi livelli non è permessa. Non voglio analizzare a mente calda. Se hai un avversario che tira bene col mancino, lo devi mandare sul piede debole. Non voglio accusare nessuno, ci sono tante situazioni su cui bisogna migliorare”.

“Se doveva tirare Gabbiadini il secondo rigore? Classica domanda da 0-0 – commenta Stankovic -. Hanno deciso i ragazzi; forse Manolo era stanco, non era lucido. Non voglio entrare nei dettagli”.