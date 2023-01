Sampdoria, Stankovic: "Prima o poi la fortuna girerà dalla nostra parte"

Il tecnico dei blucerchiati: "I giocatori danno tutto. Abbiamo dignità e orgoglio anche se siamo in difficoltà".

28-01-2023 23:15

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha analizzato il match: “Ci siamo presentati bene, organizzati e sapendo che non potevamo creare 15 occasioni da gol contro una grande squadra. Abbiamo avuto un paio di palle gol nel primo tempo, poi è arrivato il gol dell’Atalanta in cui potevamo fare di sicuro meglio”.

“Abbiamo accettato il rischio contro un attacco super e abbiamo fatto una prestazione dignitosa. Dopo il gol ci siamo riorganizzati e abbiamo provato – ha aggiunto -. I ragazzi hanno dato il 100%, ma non è bastato. Ora giriamo pagina e andiamo avanti. Sono anche contento dei ragazzi che sono entrati a gara in corso. Quagliarella sta migliorando e può essere un valore aggiunto. I giocatori danno tutto. Abbiamo dignità e orgoglio anche se siamo in difficoltà. Prima o poi girerà la fortuna dalla nostra parte. Io credo nel mio lavoro e nella salvezza”.