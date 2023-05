Sampdoria, Stankovic: "Questa partita emblema della stagione"

Le parole del tecnico serbo

15-05-2023 23:57

Dejan Stankovic ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Sampdoria ed Empoli per 1-1: “Questa partita e questo finale sono l’emblema dell’intera stagione, in cui abbiamo pagato ogni minimo errore. Abbiamo affrontato in modo giusto l’Empoli, con rischi calcolati, era tutto sotto controllo. I ragazzi hanno dato tutto, sanno per quale club giocano e devono rispettare sé stessi, i compagni, il club. E oggi l’hanno. E’ incredibile, non ho più le parole perché questa vittoria ci avrebbe dato almeno una settimana di pace”.

Eventualmente saresti felice di rimanere ancora alla Samp?

“Se noi arriviamo a parlare del fatto di rimanere o andare via io sarei strafelice perché vorrebbe dire che la Sampdoria parteciperebbe al prossimo campionato. Io sarei strafelice per il popolo doriano, per la gente che lavora qua e soffre, per i giocatori. Se ci arriverà sarò felice di sedermi a tavolino, ma questo passa in secondo piano. Sarei la persona più felice del mondo se arrivassimo a sederci a tavolino”.

Stankovic si commuove per il ‘grazie’ di un tifoso doriano.

“Io ho dentro tantissime emozioni e le difficoltà sono tante, andare nello specifico è difficile, lo sappiamo tutti com’è. Io mi auguro che la Sampdoria continui a lottare in campo”.