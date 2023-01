Sampdoria, Stankovic: "Siamo stati penalizzati da un episodio"

12-01-2023 20:56

È finita 1-0 per la Fiorentina la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una grande amarezza per la Sampdoria di Dejan Stankovic. L’allenatore blucerchiato ha analizzato così la partita a Italia 1: “Siamo stati penalizzati da un episodio, Barak ha fatto un gran gol, ma abbiamo onorato la coppa recuperando Colley, Sabiri e Djuricic. Poi non abbiamo rischiato Vieira perché siamo a corto di centrocampisti”.

“Abbiamo commesso degli errori, ma contro una grande Fiorentina ci siamo fatti sentire”, ha dunque aggiunto Stankovic. Il tecnico blucerchiato ha poi parlato della prossima sfida di lunedì a Empoli e delle speranze salvezza: “Sono in un club dalla grande storia. I ragazzi rispondono bene. Ci sono delle difficoltà, ma bisogna trovare soluzioni. Mi sento fortunato“.