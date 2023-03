Sampdoria, Winks: "Nulla è perduto. Tottenham? Nessuno mi ha richiamato"

15-03-2023 15:25

Il centrocampista inglese della Sampdoria Harry Winks ha tracciato il punto della situazione, su gazzetta.it, in merito alla pessima classifica dei blucerchiati, ultimi in classfica a 12 punti in compagnia della Cremonese: “Finché la matematica ci dà speranza, continueremo a lottare. E, comunque, ci sono le condizioni per farcela ancora”.

E ancora: “Crediamoci, tutti insieme. C’è la consapevolezza del nostro valore, mi sembra che sia un dato oggettivo visibile a tutti. Penso anche alle nostre prove eccellenti contro Milan e Lazio. Tottenham? Nessuno fin qui mi ha contattato, neppure il tecnico Antonio Conte. Ero e rimango totalmente focalizzato sulla Sampdoria”.