Sampdoria Women, multa di 500 euro: niente acqua calda per gli arbitri

Sul campo è arrivata una vittoria importante per consolidare il sesto posto in classifica, un 2-1 che ha permesso di salire a quota 19 punti: la Sampdoria Women ha avuto la meglio sulle colleghe della Lazio, ma non è il risultato finale della gara a tenere attualmente banco.

Il Giudice Sportivo Sergio Lauro ha infatti reso noti, come dopo ogni turno del massimo campionato, i vari provvedimenti assunti nei confronti di calciatrici, dirigenti e società: tra le ammende comminate ne spunta una davvero particolare per il club blucerchiato.

“Ammenda alla società di € 500,00 U.C. SAMPDORIA SPA per mancanza di acqua calda alle docce degli spogliatoi riservati alla quaterna arbitrale”.

Niente acqua calda nelle docce dell’arbitro e dei suoi assistenti, costretti a ripiegare su una doccia fredda che, di questi tempi, non è propriamente un toccasana per la salute.

Una sanzione che strappa anche qualche sorriso, poiché inusuale a questi livelli.

