Sampdoria, Yoshida: "Il morale rimane buono"

Maya Yoshida ha segnato oggi il gol del momentaneo 2-1 nella gara tra Juventus e Sampdoria. Il giocatore blucerchiato ha poi commentato la prestazione della squadra al sito ufficiale della Samp. Due dei tre gol segnati da Maya Yoshida in Serie A sono arrivati in trasferta: il primo contro il Parma, lo scorso gennaio:

“I primi dieci minuti di entrambi i tempi abbiamo concesso troppo come era già successo contro il Napoli. Dobbiamo migliorare. Come? Dobbiamo essere più duri, cattivi e aggressivi: è così dobbiamo scendere in campo già da domenica con l’Udinese. Quando si gioca con grandi squadre, le big, dobbiamo essere più concentrati: dopo un gol preso subito è sempre faticoso recuperare. Il morale è comunque buono, la prossima la giocheremo in casa e dobbiamo fare 3 punti. Se sono contento per il gol? Il risultato personale non mi interessa, abbiamo perso due partite consecutive, due partite che andavano giocate meglio. Se commettiamo gli stessi errori, è difficile fare qualcosa di buono”.

