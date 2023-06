Il velocista azzurro balza in avanti nella classifica della World Athletic grazie ai suoi continui successi e si porta in zona “Marcell Jacobs”.

29-06-2023 15:43

Che balzo in avanti di Samuele Ceccarelli nel ranking mondiale, roba da non crederci.

Lo sprinter toscano sei mesi fa era addirittura oltre la 200esima posizione, ma dopo un 2023 ricco di successi e soddisfazioni è riuscito a conquistare la 18esima piazza frutto di 1283 punti.

Grazie alla vittoria europea sui 60 metri indoor, grazie alle belle prove al Golden Gala, in Coppa Europa e ad Ostrava, dove ha toccato il personal best 10.13, la World Athletics ha spinto Ceccarelli tra i primi diciotto al mondo.

Ora nel mirino c’è il connazionale Marcell Jacobs che con 1308 punti cerca di difendere un’annata fatta di troppo infortuni e poche presenze su pista.