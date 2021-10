San Siro, cancellato il murale Ibrahimovic-Lukaku

E’ sparito il murale dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku, realizzato vicino allo stadio San Siro dopo il derby di Coppa Italia dello scorso marzo, quando i due giocatori finirono in contatto, sfiorando la rissa.

Dopo l’addio dell’attaccante dell’Inter, i tifosi nerazzurri hanno deciso di eliminare ogni riferimento al loro ex idolo. Già il 10 agosto scorso avevano imbrattato e cancellato l’altro murale in prossimità dell’ingresso in Curva Nord, dedicato al solo Big Rom.

Al suo posto c’è un riferimento al film “Venom: la furia di Carnage”, con i due protagonisti che ricordano i colori di Inter e Milan.

OMNISPORT | 07-10-2021 19:12