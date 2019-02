San Valentino: in un video l’amore di Dybala per la Juve 

Altro che addio alla Juventus. Nonostante il momento di crisi Paulo Dybala non ha intenzione di lasciare il team bianconero, che, dal canto suo, non ha intenzione di mollare l’argentino. Questo il messaggio che la Juve sembra mandare nel suo messaggio di auguri per San Valentino pubblicato sull’account Twitter della società. Si tratta di un breve video, in cui si vedono alcuni giocatori bianconeri (Bentancur e Bernardeschi, oltre a Dybala) fare un cuore con le mani, mentre il post invita i tifosi a condividere il filmato taggando la persona amata.

MESSAGGIO NASCOSTO?. Auguri bianconeri, dunque, ma che in questa fase della stagione possono anche assumere un significato simbolico. Il primo dei bianconeri a comparire nel video, con un larghissimo sorriso, è proprio Dybala, che in questa stagione sta rendendo assai meno rispetto alle sue prime annate in bianconero. Sul rendimento dell’argentino gli stessi tifosi juventini appaiono divisi: la maggior parte continua a difendere il giocatore, affermando che, anche senza segnare, si sta dimostrando utile alla squadra in fase di costruzione di gioco; non mancano, però, coloro che criticano Dybala, arrivando a chiederne la cessione per poter poi acquistare un altro campione. Un partito, questo, attivissimo sui social dopo la notizia filtrata ieri di un possibile scambio con il Liverpool: Dybala ai Reds e Mohamed Salah in bianconero.

L’AMORE CONTINUA. Il video di San Valentino, in questo senso, può essere interpretato quasi come una smentita da parte della Juventus: l’amore tra Dybala e il mondo bianconero è saldissimo e l’argentino è destinato a rimanere a Torino ancora molto a lungo.

Buon San Valentino in ⚪️⚫️! Taggate la vostra persona speciale ❤️ pic.twitter.com/u1F1qZgTmr — JuventusFC (@juventusfc) February 14, 2019

SPORTEVAI | 14-02-2019 11:53