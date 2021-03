Sanremo 2021: Ibrahimovic commuove con le sue parole per Astori

Zlatan Ibrahimovic c’è e si avverte la sua preminenza e imponente personalità, anche a distanza. Anche se è al seguito del Milan per il match contro l’Udinese, che ha trascinato Pioli ad una dura analisi sullo stato in cui versa il gruppo. E relative polemiche per il rigore concesso.

Il collegamento con Sanremo di Zlatan Ibrahimovic

Ma a Sanremo, Ibra ha mandato il messaggio più forte e importante della serata, insieme a quello conservato e coltivato dalle parole di Laura Pausini. L’attaccante svedese, in diretta nella serata di mercoledì, ha ricordato l’amico Davide Astori:

“Un grande applauso per Davide Astori. Da tre anni che non c’è più ma è sempre con noi”, ha affermato in collegamento.

L’attaccante svedese, assente giustificato per gli impegni della squadra che ha seguito anche da infortunato, ha lasciato la riviera ligure per stare vicino ai compagni nella sfida contro l’Udinese.

L’addio a Davide Astori: il ricordo commosso di Ibra

Nonostante la situazione, Ibra ha testimoniato, a modo suo, quanto abbia inciso l’umanità e la grande correttezza di Astori, scomparso tragicamente lasciando la sua compagna Francesca Fioretti e una figlia, Vittoria, piccolissima.

La scomparsa del capitano della Fiorentina, che a tre anni dalla morte è stato ricordato su tutti i campi della Serie A e su cui è ancora in corso un procedimento, resterà incisa nella vita di quanti lo hanno incontrato anche fuori dal rettangolo di gioco.

L’applauso per Davide Astori

L’applauso chiesto da Ibrahimovic ha unito i tifosi e gli amanti di quel calcio che, più di tanti altri, Davide ha saputo interpretare. E mantenere fermo nella sua breve esistenza.

VIRGILIO SPORT | 04-03-2021 10:08