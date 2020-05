Santini svela strategie Napoli su Koulibaly: Via per 4 colpi

Mentre la squadra è pronta alla ripresa degli allenamenti, con Gattuso pronto a tenere fede a un singolare voto – quello di tagliarsi la barba – nell’eventualità di un ritorno in campo, in casa Napoli tiene banco soprattutto la questione relativa al mercato. Restano da definire alcuni rinnovi importanti (Mertens, Milik), mentre un paio di cessioni eccellenti potrebbero essere propedeutiche a rinforzi di spessore.

Mercato Napoli, il punto di Santini

Del mercato del Napoli ha parlato diffusamente l’esperto Fabio Santini nel corso de Il Processo, su 7 Gold. Il giornalista ha iniziato dalla situazione relativa a Mertens: “Sembrava vicino al rinnovo, ora invece pare sia a un passo dal Milan. Dalla Spagna dicono che tra qualche giorno possa firmare per il club rossonero e abbiamo ricevuto conferme in tal senso”.

La bomba di Santini: Koulibaly alla Juve

Ancor più clamorosa la notizia di un possibile approdo di Koulibaly alla Juventus, scenario a sorpresa di una trattativa che coinvolgerebbe addirittura altri tre calciatori: “Koulibaly potrebbe andare alla Juventus e in cambio al Napoli andrebbero Romero, Rugani e Bernardeschi. Inoltre – ha aggiunto Santini – la Juventus verserebbe nelle casse del Napoli 20 milioni di euro”.

Koulibaly via da Napoli: il sostituto

Il prescelto per la sostituzione di Koulibaly, in ogni caso, è un altro. Santini, anche in questo caso, fa nome e cognome: “La difesa resta una priorità per il club di De Laurentiis in vista della prossima stagione e il sostituto di Koulibaly è già stato individuato. Si tratta di Umtiti, calciatore ora in forza al Barcellona“.

Koulibaly alla Juve e possibili rinforzi: le reazioni

Inutile sottolineare come la prospettiva di vedere Koulibaly con la maglia della Juventus non scateni reazioni entusiastiche nei sostenitori del Napoli. Salvatore non usa giri di parole: “Certo….Tre mezze cartucce straprezzate per Kalidou, a dimostrazione che la Juve soldi quest’anno non può spenderli…Si tenesse questa gente strapagata, poi dove andrà Koulibaly sarà un problema suo”. Anche Salvo è scettico: “Facciamo così agnellini, compratevi tutto il Napoli. Continuate a farlo giocare a Napoli con le maglie azzurre e ci guadagnate anche i migliori tifosi d’Italia“. Quanto a Umtiti, Gennaro è freddo: “A parte che ha un ingaggio fuori portata, nel Barcellona non mi sembra stia facendo sfraceli”.

SPORTEVAI | 05-05-2020 10:36