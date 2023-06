Saponara saluta Firenze: “Mi è entrata nel cuore”

Finisce la storia tra il giocatore e la Fiorentina e arriva il messaggio su Instagram: “Sfoglio con fierezza l'ultima pagina di questo capitolo”

17-06-2023 14:24

Si dividono le strade di Riccardo Saponara e della Fiorentina. E il centrocampista ha soltanto parole belle per il suo periodo in maglia viola: “Grazie, grazie e ancora grazie. Non trovo parole migliori che mi aiutino a riassumere tutto ciò che vorrei esprimere al termine di questo meraviglioso cammino, sicuramente tortuoso, ma ricco di gioie e soddisfazioni. Firenze è entrata nel mio cuore in un attimo e ogni singolo momento vissuto in questi sei anni mi ha reso un uomo più maturo e un giocatore migliore. Sfoglio con fierezza l’ultima pagina di questo capitolo, consapevole di aver dato tutto me stesso per onorare i colori di questa città. Un abbraccio a tutti. Forza Viola. Ricky”.