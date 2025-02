Sara Allemand, che sfortuna: cade e va ko prima del debutto in Coppa del Mondo a Kvfitjell

Doveva essere il coronamento di un sogno inseguito per anni, ma Sara Allemand dovrà aspettare ancora prima di debuttare nella CdM: si è infortunata nella seconda prova.

Tutti gli occhi sono rivolti alla sfida per la sfera di cristallo tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami, aspettando anche di vedere cosa riuscirà a inventare Sofia Goggia nelle due libere sull’Olympiabakken di Kvitfjell. Ma la giornata di giovedì ha riservato subito una brutta notizia per la spedizione italiana in terra di Norvegia: Sara Allemand ha riportato un serio problema al ginocchio destro cadendo rovinosamente nel corso della seconda prova cronometrata, e come confermato dallo staff medico FISI in serata domani non sarà al via della discesa.

Il debutto come premio dopo una grande annata in Coppa Europa

In attesa di ulteriori esami, il timore è che l’infortunio patito dalla classe 2000 possa essere di entità piuttosto grave. In un primo momento si era ipotizzato che il danno avesse coinvolto il crociato del ginocchio destro, ma nella breve nota con la quale la FISI ha annunciato l’assenza dell’atleta nella discesa di venerdì non s’è fatta menzione dell’entità del trauma.



Di sicuro c’è che Sara riponeva grosse aspettative nel finale di stagione, dopo aver raccolto punti pesanti nel corso dell’annata in Coppa Europa: a Zauchensee, a metà gennaio, aveva centrato un secondo posto in supergigante, e in aggiunta era arrivato già un primo podio a Zinal a dicembre, mentre appena una decina di giorni fa s’era ripetuta chiudendo terza a Bardonecchia.



Proprio le buone prestazioni offerte dall’atleta in forza al gruppo sportivo dei Carabinieri avevano convinto lo staff tecnico azzurro di velocità a portarla in Norvegia, dove sperava di debuttare finalmente in Coppa del Mondo. Un proposito per ora rinviato, sperando però che il danno riportato non sia tanto grave come evidenziato dai primi rilievi del caso.

La prima prova e quel tempo subito veloce

Allemand aveva già fatto vedere di essere a suo agio sull’Olympiabakken, chiudendo al 41esimo posto la prima prova cronometrata di mercoledì, peraltro incassando poco più di due secondi e mezzo di ritardo dalle migliori e allineandosi sui tempi di Cornelia Huetter (che oggi ha cambiato marcia, chiudendo al secondo posto in prova dietro a Breezy Johnson).



In discesa libera in stagione aveva centrato un quinto posto a St. Moritz a metà dicembre, e questa era certamente un’occasione inseguita per tante stagioni che avrebbe in qualche modo legittimato e ripagato i tanti sforzi profusi in questi anni.



Ora però la speranza è che non arrivino brutte notizie dagli esami più approfonditi ai quali si sottoporrà. Con le compagne che hanno già promesso di dedicarle un bel risultato, auspicando che l’attesa per il debutto in Coppa del Mondo sia soltanto rimandata a data da destinarsi.