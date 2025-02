Sci, la vittorie di Brignone al Sestriere e la rivalità con Goggia: De Chiesa svela un retroscena sulle azzurre

Federica Brignone continua a vivere un momento da sogno per la sua carriera e ora ci prova anche nelle gare di velocità di Kvitfjell: la rivalità con Goggia resta sempre argomento di discussione

Due campionesse, due fari per lo sci azzurro eppure quando si parla di Federica Brignone e Sofia Goggia il tema che emerge sempre è quello della loro rivalità. Le due non sono di certo amiche ma hanno sempre dimostrato di avere grande rispetto reciproco e si sono anche costruite una rivalità che probabilmente ha spinto entrambe a puntare sempre più in alto.

Il tris di Kvitfjell

Sarà una settimana molto importante per lo sci azzurro con il weekend di Kvitfjell dove sono in programma tre gare di velocità al femminile con due discese e un superG. La squadra azzurra è già pronta ad affrontare la Olympiabakken dove da domani si comincia con le prove cronometrate della discesa. Federica Brignone e Sofia Goggia vanno a caccia di risultati importanti su una pista che forse favorisce le caratteristiche dalla bergamasca ma la valdostana è reduce dalla vittoria in SuperG della scorsa stagione e quest’anno ha dimostrato passi in avanti enormi anche sulla scorrevolezza.

Sono 11 le atlete italiane che saranno al via nelle tre gare in Norvegia, oltre alle due stelle azzurre, ci saranno infatti anche Marta Bassino, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol e Nadia Delago, Asja Zenere e Vicky Bernardi ma c’è grande attesa anche per il debutto in Coppa del Mondo di Sara Allemand che è stata grande protagonista in Coppa Europa questa stagione.

Sestriere, spartiacque della stagione

Il fine settimana del Sestriere, appena trascorso, potrebbe diventare il vero spartiacque della stagione. La doppia vittoria in gigante di Federica Brignone le permette di volare in testa alla classifica generale con un vantaggio importante su Gut-Behrami e ora mette tanta pressione anche sulle sue rivali. Federica però non si può ancora permettere il lusso di “controllare” perché alla fine della stagione mancano ancora tante gare e ci sono tantissimi punti in palio.

E’ stato un momento importante anche per Sofia Goggia che sebbene ai piedi del podio nel secondo gigante sembra essere tornata dalla tappa piemontese con tante certezze e adesso può attaccare a tutta nelle gare di velocità.

Il retroscena di De Chiesa

A tornare sul fine settimana del Sestriere c’è il commentatore Rai Paolo De Chiesa che nel corso del suo intervento a OA Sport dà una chiave di lettura molto particolare alla seconda manche del gigante che si è disputato sabato: “Nel secondo gigante per me c’è stato un over boost per Federica perché in testa c’era Sofia Goggia. Tra di loro ci sono questioni che esulano un po’ dalla pista e quindi piuttosto che perdere da Goggia in gigante, Fede ha dato il massimo a costo di uscire. Come a Sofia ha dato fastidio essere battuta in discesa da Federica a Garmisch, così Federica non avrebbe gradito questa invasione di capo della sua compagna di squadra e nella sua specialità”.