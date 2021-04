Sarà ancora Conegliano-Novara la finale scudetto

Per i terzi playoff di fila dopo quelli del 2018 e del 2019 sarà tra Conegliano e Novara la finalissima della Serie A1 femminile. Entrambe le squadre hanno vinto in trasferta gara-2 delle semifinali dopo essersi imposte anche nelle gara-1 casalinghe. L’Imoco ha inanellato il suo 61° successo consecutivo battendo la Savino Del Bene Scandicci per 3-0 (25-23 25-19 25-15) con 30 punti della premiata ditta Egonu-Sylla, l’Igor Gorgonzola ha sconfitto per 3-1 la Saugella Monza (21-25 25-21 25-19 25-23) con 17 punti di Caterina Bosetti. Sabato prossimo comincerà la finale, sempre al meglio delle tre partite, con Conegliano nettamente favorita.

OMNISPORT | 10-04-2021 23:07