Sardara duro su Pozzecco: "È una questione di regole e di rispetto"

Sono termini piuttosto pesanti quelli usati da Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari, per spiegare la sospensione di coach Gianmarco Pozzecco.

“Ci sono delle regole, e alla base del club ci sono dei valori e la volontà di preservarli. Spiace assumere una decisione del genere in un momento così delicato, ma non si può girare la testa dall’altra parte” ha dichiarato risoluto Sardara all’Ansa, rimarcando poi come, a suo avviso, in questa vicenda siano venuti a mancare dei principi fondamentali.

“È una questione di regole, di rispetto, sono cose gravi è una responsabilità verso chi ci segue e ci sostiene, se non si interviene finisce che tutto diventa possibile” ha affermato il numero uno del Banco di Sardegna, squadra che verosimilmente, in virtù di queste dichiarazioni e della frattura che pare ormai insanabile tra tecnico e proprietà, l’anno prossimo avrà un nuovo allenatore.

OMNISPORT | 05-05-2021 11:11