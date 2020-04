Sardara: "Torino ha tutte le carte in regola"

Stefano Sardara, ai microfoni di Rai Radio 1, si è soffermato anche sulla Reale Mutua Basket Torino.

“Ho una doppia posizione, ma è virtuale – ha sottolineato -. L’impegno preso con le istituzioni piemontesi ma anche con la Federazione era quello di riportare il grande basket a Torino. Non vediamo l’ora di farci da parte: vorrebbe dire che abbiamo raggiunto l’obiettivo. Torino ha tutte le carte in regola perché è una grande piazza e la ripartenza ha trovato intorno a sé tutto ciò che serviva: tifosi, sponsor e istituzioni. E ora è pronta per tornare dove gli compete. Torino non può fare a meno del grande basket, ma credo che anche il grande basket non possa fare a meno di Torino. Rispetteremo le regole che la Federazione insieme alle due leghe porranno, siamo fiduciosi”.

SPORTAL.IT | 20-04-2020 14:50