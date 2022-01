Sarri: "Alcuni non sono adatti al nostro gioco"

09-01-2022 23:54

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri a Sky ha parlato di mercato dopo il ko con l’Inter: “Se mi aspetto rinforzi? Non lo so, siamo bloccati dall’indice di liquidità che non si capisce bene che c…o sia. La società sa che c’è bisogno di qualcosa”.

“A me i giocatori di qualità piacerebbe farli giocare tutti insieme però spesso abbiamo preso troppi gol per i miei gusti e essendo il responsabile devo fare qualche tentativo diverso. Ci sono tanti giocatori ma qualcuno non è adatto al nostro gioco. Un mercato non ci basta, sarebbe importante cominciare a intervenire perché fare tutto in un mercato potrebbe essere complicato”.

OMNISPORT