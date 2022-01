Sarri non si illude: "Salernitana? Partita che non fa testo"

17-01-2022 16:33

La Lazio debutta nella Coppa Italia 2021-2022 ospitando l’Udinese nella sfida secca valida per gli ottavi di finale.

I biancocelesti, che hanno raccolto numerose soddisfazioni negli ultimi anni nel secondo torneo nazionale, puntano a fare strada in una competizione che potrebbe rappresentare una scorciatoia verso l’Europa.

In caso di qualificazione la squadra di Maurizio Sarri se la vedrà ai quarti con il Milan, con la prospettiva di affrontare in semifinale una tra Inter e Roma.

L’ex allenatore di Napoli e Juventus però non si illude alla vigilia del match contro i friulani, focalizzandosi sulle tante assenze: “Non dobbiamo pensare alla partita che verrà e neanche a quelle che abbiamo giocato in passato, ma solo a passare il turno. Abbiamo 6-7 giocatori fermi, non avremo molti ricambi, quindi sarà difficile, sotto l’aspetto mentale e fisico. Ma dobbiamo tirare dritto”.

Sarri è poi tornato sulla facile vittoria sulla Salernitana: “La partita con la Salernitana va presa con le molle, non sappiamo dov’è confine tra i nostri pregi e i difetti di un avversario che era in difficoltà per le tante assenze”.

