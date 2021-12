Sarri psicanalizza la Lazio e s'appella al mercato

12-12-2021 21:28

La Lazio si fa rimontare dal Sassuolo uscendo sconfitta dal “Mapei Stadium” e confermando di vivere un momento difficile, già palesato in Europa League contro il Galatasaray.

I biancocelesti falliscono così l’occasione di agganciare la Juventus e si staccano dalla Fiorentina.

Maurizio Sarri, che ha commentato la partita in conferenza stampa, ha espresso così tutta la propria delusione, appellandosi agli assenti (a Reggio erano fuori Milinkovic-Savic e Luis Alberto):

“Abbiamo giocato contro una squadra forte e siamo stati sfortunati con la traversa di Basic e perdendo per infortunio Pedro e Zaccagni in una partita in cui avevamo già assenze importanti”.

“In certe situazioni siamo poco logici e fragili – ha aggiunto il tecnico toscano, che non ha poi chiuso a possibili nuovi arrivi dal mercato – Abbiamo preso un gol con un difensore centrale nell’area avversaria, dobbiamo crescere nella gestione dei momenti delle partite. Mercato? Qualcosa ci manca, vediamo se ci sarà l’opportunità per colmare qualche piccola lacuna”.

OMNISPORT