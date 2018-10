Sarri si è pulito il naso sulla giacca di Mourinho?

“Sarri mi ha chiesto scusa e io ho accettato. In passato è capitato anche a me di sbagliare, il caso è chiuso”. Così José Mourinho ha liquidato la brutta faccenda degli insulti e degli sfottò subiti da parte di un assistente dell’ex tecnico del Napoli, Mario Ianni, subito dopo la rete del pareggio del Chelsea contro il suo Manchester United, segnata al 96′ da Barkley. La “partita”, però, potrebbe non essere ancora finita.

In Inghilterra, infatti, molti tifosi sono convinti: Sarri, al momento del confronto con Mou, si è messo le dita nel naso e poi le ha appoggiate sulla giacca dello Special One, utilizzandola quasi come un kleenex. La polemica è piuttosto spicciola e non è un caso che ad alimentarla, con una fotogallery molto dettagliata, sia un tabloid di bassa lega come il Sun.

A giudicare dalle immagini, però, qualche dubbio nasce sul serio. L’allenatore del Chelsea sembra davvero appoggiare la mano sul retro della giacca di Mourinho, la stessa mano con cui – pochi secondi prima – ha rovistato poco elegantemente tra le sue narici. Coincidenza o incidente che sia, per Sarri è stato l’ennesimo bagno di popolarità. Di questi tempi, infatti, Mou è poco amato in Inghilterra, anche da molti tifosi dello United, e qualsiasi cosa possa offuscarne il mito viene accolta di buon occhio.

I commenti sui social, infatti, sono improntati per di più alle celebrazioni del gesto di Sarri – ammesso che ci sia stato davvero – piuttosto che a una sua condanna. “Proprio quando stai per non amare più Sarri, rovista nel suo naso e fa cadere il contenuto proprio sulla giacca di Mourinho”, scrive con tanto di doppia faccina sorridente – e in lacrime dalle risate – un utente del Sun. Ancor più esplicito il commento entusiasta di un altro: “Sarri si scaccola il naso e si pulisce su Mourinho”.

