Sarri: "Zaccagni e Casale? Non essendo in nazionale, fanno comodo a me"

L'Intervista a Sarri a TMW

20-03-2023 22:46

Maurizio Sarri ha parlato al Galà dello Sport di Castiglione Fiorentino a TMW, spaziando dal derby alle Nazionali.

Sulle polemiche post derby: “Mi estraneo molto da queste storie. Non mi interessa quello che dicono gli avversari all’esterno, le motivazioni vanno trovate all’interno. La nostra squadra ieri era più focalizzata sull’obiettivo, questa era la sensazione. Abbiamo preso in mano la gara e giocare in superiorità numerica è stato un vantaggio”.

Sulle parole di Mancini (in Italia ci sono pochi giovani degni di vestire la Nazionale, ndr): “Oggi i ragazzi fanno tre ore di scuola calcio a settimana, noi facevamo cinque ore al giorno di oratorio e strada. Zaccagni e Casale? In questo momento fanno comodo a me, se Mancini pensa che non gli possano fare comodo sono contento così”.

La Fiorentina può vincere la Conference League? “È una squadra forte che ha avuto un momento difficile. Che è una squadra forte lo sta dimostrando nell’ultimo periodo, negli ultimi due mesi sono quelli che hanno fatto più punti”.