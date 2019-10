Sasha Djordjevic chiede aiuto ai tifosi

La Virtus Bologna, che in Italia non sbaglia un colpo, non intende rallentare neanche in Europa e il suo coach Sasha Djordjevic lo dice chiaramente.

"Vogliamo continuare il nostro percorso europeo nel migliore dei modi spiega il serbo -. Contro Andorra ci aspetta una sfida tosta, è una società in crescita che ha dimostrato nell'ultimo periodo di essere una certezza in questo tipo di competizioni. Hanno iniziato questa stagione in maniera positiva, e vincendo contro il Barcellona hanno dato prova del loro valore e della loro ambizione. Sono veloci e giocano una pallacanestro a ritmi molto alti, dovremo essere pronti da subito e non farci cogliere impreparati".

"Siamo reduci da una trasferta importante e dispendiosa, dovremo imporre il nostro gioco e il nostro ritmo; inoltre, avremo bisogno di tutto il supporto e la spinta dei nostri tifosi, la loro carica e la loro energia saranno fondamentali per affrontare questa sfida" aggiunge Djordjevic.

