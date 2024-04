Melissa Satta a Madrid con l'ex di Giulia De Lellis, Carlo Beretta: archiviato Matteo Berrettini

Nuove foto della conduttrice con l'ex compagno di Giulia De Lellis: che tipo di relazione c'è tra loro? Intanto Berrettini si gode il rientro in campo

La conclusione della relazione che aveva difeso, fino ad assumere un ruolo pubblico nella lotta al bullismo e alle parole ostili on line, è stata ufficializzata da Matteo Berrettini durante la conferenza stampa con cui ha annunciato il suo ritorno in campo. Una conferma che ha solo messo in chiaro quel che pareva cosa nota, ormai.

E che Melissa Satta a sua volta ha fissato, continuando la sua personale linea per quel che verte su trattamento e comunicazione in Rete. Adesso le loro vite si sono divise, anche se in forma assolutamente civile. La conduttrice televisiva si è dedicata a suo figlio e, dopo Dubai, si è regalata un viaggio a Madrid che ha destato interesse perché lì sarebbe stata immortalata con Carlo Beretta, ex dell’influencer Giulia De Lellis ed erede dell’impero costruito sulle note armi.

Melissa Satta con Carlo Beretta a Madrid

A pubblicare le foto della presunta coppia, lasciando intravedere che tra loro vi possa essere una simpatia è stato il magazine Chi, che ha reso pubbliche le immagini dei due reduci da due relazioni differentemente intense e che si sarebbe incontrata a Madrid.

Satta ha interrotto la storia con Berrettini, che dovrebbe essere a Roma, dopo un anno tormentato da accuse infondate e un vortice di supposizioni, offese e bullismo che ha deciso di contrastare in prima persona. Un impegno che ha assunto a difesa sua e della sua famiglia, delle sue scelte sentimentali e personali, come fu anche all’epoca della sua relazione con Kevin Prince Boateng, che all’ONU tenne un discorso epocale contro il razzismo e la sua diffusione nell’ambiente calcistico e negli stadi.

Beretta, erede dell’impero dell’azienda produttrice di armi, è stato legato a lungo con l’influencer ed ex gieffina Giulia De Lellis, una autentica icona che è cresciuta prima sotto l’egida di Maria De Filippi per poi costruirsi una carriera da imprenditrice digitale di proporzioni enormi. Con lui la relazione si è interrotta pochi mesi fa e dopo circa due anni.

Lo stesso articolo, che lancia la notizia, lascia aperto il quesito: amicizia o nuovo amore?

Fonte: IPA

Melissa Satta all’arrivo negli studi Rai

Matteo Berrettini e il ritorno al campo

Passiamo a Matteo Berrettini, tornato a vincere un torneo a Marrakech e che si appresta a trovare lo stato di forma ideale prima di partecipare agli Internazionali di Roma, che vedranno tra i tanti protagonisti anche il tennista romano che sarà dotato di una wild card.

Berro è tornato, ovunque. Nel tennis, sulle passerelle, nelle occasioni pubbliche che reputa compatibili con il suo programma e con quel che implica un rientro nel tennis giocato ai ritmi odierni. Compreso il red carpet di SuperSex, accanto all’attore Alessandro Borghi.

Fonte: IPA

Matteo Berrettini con Alessandro Borghi alla premiere

Il rapporto con Melissa Satta

La relazione interrotta con Melissa Satta, sua compagna per l’anno più complicato della sua carriera che sempre gli ha dimostrato sostegno e comprensione oltre che qualità nel difendere la loro relazione, rimane una fase che Berro ha definito con affetto e sulla quale non ama di certo tornare.

La conduttrice televisiva, dalla sua, prima che fosse Berrettini a confermare aveva annunciato, attraverso i suoi account social, di aver dato mandato al suo legale dopo le offese che le sono state rivolte attraverso le piattaforme digitali, confermando la sua volontà di difendere la sua immagine, la sua vita privata e di proseguire nella sua persona lotta alle parole ostili.