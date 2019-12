Sassari sconfitta, Pozzecco è una furia

Prima sconfitta in campo europeo per la Dinamo Sassari, che cede in casa contro Manresa. Un ko che non pregiudica il cammino in Coppa, ma che ha fatto letteralmente infuriare Gianmarco Pozzecco.

Il tecnico dei sardi ha puntato il dito contro l'atteggiamento avuto dalla squadra durante il match: “Faccio i complimenti al Manresa e a Pedro Martinez, un allenatore che ammiro molto: apprezzo il suo stile e cerco di proporre ai miei giocatori anche qualcosa di suo. Hanno fatto una partita solida e aggressiva anche quando erano sotto di 10 punti, meritando. Sono però estremamente incazzato perché non possiamo avere un approccio del genere: non possiamo giocare a sprazzi, poi c’è la volta che vinci e altre in cui perdi”.

“Oggi poteva segnare Curtis, ma non è accaduto – ha aggiunto il coach goriziano – Non dobbiamo arrivare a giocarcela così, dobbiamo fare delle scelte precise ora perché un po’ ho perso la pazienza. Dovremo guardarci in faccia e capire qualcosa che è andato male. Stancheza? Sì abbiamo giocato domenica, abbiamo chiesto di giocare sabato, ma non ci è stato concesso: la pallacanestro per me deve migliorare anche in questo”.

Infine, un vero e proprio appello: “Quando l’approccio è sbagliato si vede. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione: dobbiamo essere consapevoli che la differenza la fa essere focalizzati sul vincere. Da domani voglio solo giocatori che desiderano vincere. Oggi ero imbestialito, ho la percezione di quello che succede in campo e so quando la squadra perde e non fa niente: oggi abbiamo pensato “Tanto la vinciamo” e questo non deve accadere. Preferisco sconfitte come quella di Milano a quella di oggi con un atteggiamento rivedibile, sulla falsa riga dei primi due quarti con Brescia e Holon. Questi momenti non dobbiamo più concederli”.

03-12-2019