Sassari seconda in solitaria alle spalle di Milano

Il Banco di Sardegna Sassari vince a Trieste l’ultima partita della diciassettesima giornata di Serie A per 103-82 con 28 punti di Spissu, regala la 50a vittoria a Gianmarco Pozzecco da quando è allenatore e resta a 8 lunghezze dalla capolista Milano ma staccando la Virtus Bologna, sconfitta ieri quasi allo scadere da Brescia, e Brindisi, che però ha due partite in meno.

V nere e pugliesi vengono agganciate da Venezia, che batte Cremona 88-84, ma la squadra di Frank Vitucci ha osservato il turno di riposo e ha due partite in meno. Nell’altra partita pomeridiana Pesaro travolge Cantù per 107-83, mentre l’Olimpia Milano all’ora di pranzo era passata, non senza qualche problema, per 82-77 a Treviso, con un parziale finale decisivo di 14-3.

OMNISPORT | 24-01-2021 22:15