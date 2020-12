Sassuolo-Benevento 1-0: Berardi segna, Consigli para tutto

Il Sassuolo torna al secondo posto grazie all’1-0 rifilato ad un ottimo Benevento, incapace di giungere al pari nonostante l’uomo in più per un tempo quasi intero. I neroverdi sorridono di nuovo dopo due partite, sesto k.o. per i sanniti.

La squadra di Inzaghi ha in mano il pallino del gioco tanto che l’episodio che sblocca il risultato, appare quasi una casualità: il cross di Maxime Lopez colpisce il braccio largo di Tuia e per Sozza non ci sono dubbi: rigore.

Sul dischetto di presenta Berardi che, di sinistro, spiazza Montipò. Caprari manda poi uno squillo alla porta di Consigli, graziato successivamente dalla zampata di Lapadula che non trova lo specchio per un nonnulla. Quello dei campani è un monologo che però non sfocia nel risultato sperato.

A complicare ulteriormente la vita al Sassuolo ci pensa Haraslin che, dopo aver deluso le aspettative sulla fascia sinistra, si fa espellere per un bruttissimo intervento su Letizia, sanzionato col rosso diretto dall’arbitro dopo la revisione al Var. De Zerbi capisce che qualcosa nell’assetto va cambiato e inserisce tre forze fresche in un solo colpo, tra le quali Boga.

La superiorità numerica infonde ulteriore coraggio al Benevento che si produce in un vero e proprio assedio: Insigne e Caprari testano i riflessi di un super Consigli in versione ‘paratutto’, con la collaborazione del muro difensivo eretto da Ferrari e compagni. Quarto d’ora finale per il rientrante Iago Falque, subito pericoloso con un sinistro a giro: stavolta è la traversa a salvare Consigli, strepitoso nel deviare in corner l’incornata di Lapadula nel recupero. Intervento che sigilla la sofferta, ma importantissima, vittoria del Sassuolo.

IL TABELLINO

SASSUOLO-BENEVENTO 1-0

Marcatori: 8′ rig. Berardi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (57′ Ayhan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (83′ Rogerio); Bourabia, Locatelli; Berardi (87′ Müldür), Lopez (57′ Raspadori), Haraslin; Djuricic (57′ Boga). All. De Zerbi

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba (76′ Sau); Hetemaj (46′ R. Insigne), Schiattarella, Improta; Ionita (57′ Dabo), Caprari (79′ Iago Falque); Lapadula. All. F. Inzaghi

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Hetemaj (B), Ionita (B), Berardi (S), Barba (B), Ayhan (S), Dabo (B)

Espulsi: Haraslin (S)

OMNISPORT | 11-12-2020 23:00