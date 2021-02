Sassuolo-Bologna 1-1: a Soriano risponde Caputo, le pagelle

Resiste ad oltranza il Bologna al Mapei Stadium, giocando in dieci uomini per un’ora di gioco. Il Sassuolo trova solo il goal del pareggio, senza concretizzare le tantissime azioni offensive create, con una difesa solidissima da parte della squadra di Mihajlovic.

Il Bologna parte meglio del Sassuolo, con un grande pressing e alcune combinazioni degne di nota in attacco. Corner, azioni pericolose e al 17′ il goal di Soriano: errore di Magnanelli, Barrow si avventa sul pallon e lo deposita dietro per l’accorrente Soriano, che segna con un inserimento dei suoi. L’ennesimo di questa Serie A. Ma la partita della squadra di Sinisa Mihajlovic cambia radicalmente alla mezz’ora di gioco, quando l’arbitro La Penna espelle Hickey per un duro fallo su Muldur, dopo aver consulato il VAR.

Qui cambia la partita, il Bologna resta in dieci e Mihajlovic è costretto a far entrare De Silvestri al posto di Svanberg. Il Sassuolo a questo punto esce fuori dal guscio e comincia a macinare il suo classico gioco. Qualche occasione pericolosa ma niente di che, fino all’avvio del secondo tempo, quando il solito Ciccio Caputo intercetta una conclusione deviata di Djuricic, si gira in un fazzoletto e batte con un preciso diagonale l’incolpevole Skorupski.

Mihajlovic rivoluziona la squadra con gli ingressi di Skov Olsen, Schouten e Palacio, ma la formazione non riesce nemmeno a partire per un contropiede. Si tratta per tutto il secondo tempo di un vero e proprio forcing del Sassuolo. Ma il Bologna difende benissimo, sul finale con una linea difensiva a cinque e tutti i reparti strettissimi. Skorupski deve sporcarsi le mani solo su un colpo di testa di Marlon. Un punto che sa di vittoria per il Bologna e di sconfitta per il Sassuolo.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Sassuolo-Bologna 1-1

Marcatori: 17′ Soriano, 52′ Caputo

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli 6; Muldur 6 (70′ Toljan 6), Marlon 5.5, Ferrari 6, Rogerio 5.5; Magnanelli 5 (46′ Traore 6), Locatelli 6; Berardi 6, Lopez 5.5 (87′ Raspadori SV), Djuricic 6 (70′ Defrel 5.5); Caputo 6.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 6.5, Danilo 6.5, Soumaoro 6, Hickey 4; Svanberg 6 (34′ De Silvestri 6), Dominguez 6.5 (80′ Baldursson SV); Orsolini 5.5 (62′ Skov Olsen 6), Soriano 6.5, Sansone 6 (62′ Schouten 6); Barrow 6.5 (62′ Palacio 6).

Ammoniti:Traore

Espulsi: Hickey

Arbitro: La Penna

OMNISPORT | 20-02-2021 23:04