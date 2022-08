Sassuolo, Carnevali: "Per Raspadori mi auguro una chiusura rapida"

08-08-2022 21:46

Il Sassuolo ha subito una brutta sconfitta contro il Modena nel primo turno di Coppa Italia. I neroverdi sono stati eliminati dalla competizione per 3-2 per mano dei Canarini, ma intanto l’amministratore delegato del club Giovanni Carnevali ha colto l’occasione per parlare di Giacomo Raspadori, ormai diretto verso il Napoli.

Queste le sue parole riportate da Sky Sport:

“Io mi auguro che l’accordo per Raspadori sia vicino, vorremmo che si chiudesse tutto prima dell’inizio della Serie A, in un modo o nell’altro. Parliamo da giorni con il Napoli, vediamo cosa fare con loro. Terremmo volentieri il ragazzo con noi ma siamo consapevoli che vuole andare in un grande club. Ci andrà alle giuste condizioni, non è certamente un’operazione facile. C’è un tempo in cui dobbiamo chiuderla, ed è di pochi giorni, al massimo entro questa settimana”.

