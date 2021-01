Sassuolo, De Zerbi furioso: "Arbitro non ha mai giocato a calcio"

Roberto De Zerbi non nasconde il suo forte disappunto per l’eliminazione del suo Sassuolo in Coppa Italia contro la Spal. Ma ai microfoni di ‘Rai Sport’ mette nel mirino anche l’arbitro per l’espulsione nei confronti di Djuricic a inizio ripresa: “Quell’episodio ha cambiato nettamente la partita. Ma nel primo tempo avevamo giocato bene, meritando il vantaggio”.

De Zerbi quindi è ancora più severo nell’analisi dell’episodio: “Dalle immagini l’espulsione c’è, ma resta da capire se arbitro e Var abbiano mai giocato a calcio in vita loro. Basta che la palla sia leggermente spostata e viene fuori un fallo che sembra da rosso. Ma per capire una dinamica del genere bisogna aver giocato”.

Quindi ribadisce il concetto con parole ancora più chiare: “Mi sta bene il rosso, per il regolamento attuale è giusto. Ma sia l’arbitro che il Var non hanno mai giocato a calcio”.

OMNISPORT | 14-01-2021 21:20