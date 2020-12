Sassuolo: De Zerbi rifiuta l'offerta dello Spartak Mosca

Arrivare in Europa, questo il sogno di Roberto De Zerbi e di tutto il Sassuolo. Arrivarci in sella ai neroverdi, non ad altre squadre, come svela un retroscena uscito oggi sulla Gazzetta dello Sport.

Se gli emiliani sono la rivelazione di questo campionato, in gran parte lo devono al lavoro del loro allenatore capace di mettere in campo sempre una formazione propositiva in grado di creare tante occasioni da gol. Quando le cose vanno bene, è normale che queste qualità non sfuggano a tanti club in giro per il mondo.

Uno di questi è lo Spartak Mosca che si sarebbe presentato a De Zerbi con in mano circa 3 milioni di euro, il triplo di quanto percepisce adesso, e un grosso indennizzo per il Sassuolo.

Risposta negativa da parte del tecnico del Sassuolo e proposta rimandata al mittente. De Zerbi e la dirigenza vogliono provare a conquistare un posto in Europa lottando fino alla fine del campionato, consapevoli che il contratto del mister è in scadenza nel prossimo Giugno.

