Sassuolo, Dionisi: “Ci siamo complicati la vita da soli”

Il tecnico neroverde si dice contento della prova dei suoi dopo la vittoria in extremis con la Cremonese, ma sottolinea come certi errori possano costare caro. Ed intanto il gruppo cresce.

06-03-2023 22:01

Ci ha pensato Bajrami all’ultimo respiro a regalare i tre punti al Sassuolo, vincente per 3-2 sulla Cremonese.

Ecco l’analisi del tecnico Dionisi al termine della gara: “Oggi salvo tutto, è stata una buona gara, tranne per il fatto che ci siamo complicati la vita da soli. Eravamo in controllo fino all’errore che ha permesso alla Cremonese di rientrare in partita, da lì si è messa in bilico e loro hanno trovato il pareggio, ma per fortuna abbiamo pescato il jolly con Bajrami nel finale”.

“Dovevamo fare di più, dovevamo gestire meglio la situazione di vantaggio – prosegue ancora l’allenatore neroverde – ma non è stato così, della gara di oggi, però, mi porto a casa lo spirito di questa squadra, ci abbiamo creduto fino in fondo e soprattutto stiamo crescendo, sono soddisfatto di tutti i ragazzi, anche di chi è entrato dalla panchina”.