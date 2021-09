Sassuolo, Dionisi: “Contro l’Atalanta possiamo fare la nostra partita”

Reduce da due k.o. consecutivi, il Sassuolo di Dionisi vuole tornare a smuovere la classifica e per farlo proverà a sbancare domani sera il Gewiss Stadium dell’Atalanta, squadra decisamente complicata da affrontare ma non per questo già con la vittoria in tasca

“L’Atalanta dà fastidio a tutti, è forte e non a caso fa bene in Champions e lotta per i primi posti” ha dichiarato in conferenza stampa l’allenatore dei neroverdi.

“Noi andremo lì consapevoli che dovremo fare meglio della partita precedente, avendo come storico una partita che ci lascia qualcosa perché Atalanta e Torino hanno idee di gioco simili, giocano uomo su uomo, con interpreti diversi. Sulla carta può sembrare una partita da 1 fisso, però la carta la possiamo cambiare sul campo. Abbiamo le qualità, tecniche soprattutto ma non solo, per fare nostra la partita”.

Possibile, rispetto al match contro i granata, qualche cambio nell’undici titolare che scenderà in campo a Bergamo.

“Qualcosa cambierà ma non per demerito. Faccio delle scelte in funzione della condizione fisica, degli avversari e dei valori che ci sono in squadra. Ci sono partite ravvicinate, quindi è giusto dar spazio anche ad altri giocatori e far rifiatare qualcuno”.

Anche puntando sulla freschezza di chi finora ha giocato di meno, Dionisi si augura di riuscire a mettere a segno qualche rete in più.

“Costruiamo azioni però non le concretizziamo tutte e dobbiamo arrivare a finalizzare di più mettendo i nostri giocatori offensivi nelle condizioni di creare di più. Dobbiamo ottenere di più perché per quello che facciamo in campo dobbiamo avere la volontà di finalizzare, di arrivare in porta”.

