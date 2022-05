Sassuolo, Dionisi: "Dispiace finire così una stagione positiva"

22-05-2022 21:00

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato dopo la sconfitta per 3-0 al Mapei Stadium contro il Milan neo campione d’Italia. Il Sassuolo ha subito gol in tutte le ultime 16 partite casalinghe in Serie A, propria peggior striscia nel massimo campionato.

Queste le parole di Dionisi:

“La gara lascia un sapore un po’ amaro per un’annata positiva. Si poteva finire meglio. Eravamo consapevoli di trovarci di fronte una formazione forte e motivata, forse solo il Napoli era motivato così quando lo abbiamo affrontato e proprio per quella esperienza sapevamo che sarebbe stato difficile a livello di motivazioni. Siamo stati leggermente disattenti in campo purtroppo. Il Milan crea già per merito, se poi c’è anche demerito nostro…Sono dispiaciuto per i giocatori. Nella seconda frazione Magnanelli ci ha dato un po’ di equilibrio. Concedere quello che abbiamo concesso per nostra superficialità dispiace: abbiamo iniziato e finito con superficialità. Non dobbiamo però dimenticare quello che c’è in mezzo, forse non tutti avrebbero scommesso su 50 punti, la crescita dei giovani, la squadra è cresciuta, speriamo che questo ci serva per la prossima stagione”.

OMNISPORT