Sassuolo, Dionisi: "Futuro? Sono ambizioso"

L'allenatore dei neroverdi: "Non ve lo so dire se firmerò, io qui sto bene e si sta parlando".

26-05-2023 23:32

Ai microfoni di Sky Sport, Dionisi ha analizzato così il 2-2 tra Sassuolo e Sampdoria: “La partita di oggi rispecchia l’ultimo periodo in cui creiamo occasioni ma ne regaliamo anche agli altri. Per come era iniziata siamo stati bravi a riprenderla, per come è continuata dei polli a non chiuderla. Mi dispiace perché abbiamo fatto tutto per vincerla, ma se fai due gol e non bastano devi fare mea culpa. Berardi? E’ il nostro top player, lo dimostra in ogni partita; lui ha bisogno della squadra che gira, ma se il pallone non arriva a lui facciamo fatica. Non averlo avuto per 16 partite su 38 vuol dire molto, i ragazzi sono stati bravi”.

Sul rinnovo, Dionisi ha aggiunto: “Non ve lo so dire se firmerò, io qui sto bene e si sta parlando. Mi piacerebbe pensare a un progetto, sono ambizioso anch’io e ne stiamo parlando. Per me è il secondo anno ma è come se fosse il primo: quando perdi tre giocatori offensivi è come se ripartissi da zero, ma diciamo che stiamo sulla buona strada. Il cammino è più positivo rispetto a quello dell’anno scorso”.