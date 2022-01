Sassuolo: è Berardi il giocatore positivo al covid

19-01-2022 15:58

E’ Domenico Berardi il giocatore del Sassuolo positivo al covid. La settimana scorsa la società aveva voluto mantenere l’anonimato su chi fosse il calciatore contagiato. Ma l’identità di Berardi è stata rivelata dalla sua compagna, Francesca Fantuzzi. Il forte giocatore del Sassuolo ha già saltato l’ultima partita contro il Verona e non ci sarà neanche in Coppa Italia contro il Cagliari. Ma dalle parole della compagna, il peggio sembra alle spalle.

Francesca Fantuzzi, che è una influencer di 25 anni, ha scritto così su Instagram: “Il Covid è entrato anche in casa Berardi, fortunatamente io e dome l’abbiamo passato in pochissimi giorni. Adesso aspettiamo anche te piccolino. Io ho sfruttato e sfrutterò tutto il tempo per concentrarmi sul matrimonio”.

