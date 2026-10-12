Il Sassuolo 2026-27 ha un monteingaggi lordo che si aggira sui 41milioni di euro complessivi. Il giocatore più pagato è sempre il veterano Domenico Berardi: il fantasista calabrese è ormai una bandiera del club, per lui l’ingaggio lordo si aggira sui 5,5 milioni all’anno. Alle sue spalle il regista della squadra, il serbo Matic (ex Roma) a cui viene corrisposto un ingaggio lordo di oltre 3,7milioni. Elevato anche l’ingaggio di Seba Esposito, lanciato da Mancini anche in Nazionale, così come quello della freccia sinistra dell’attacco neroverde, il francese Laurentié. Ancora modesto il costo dell’ingaggio del montenegrino Adzic, di proprietà della Juve e in procinto di diventare un giocatore di livello internazionale
Sassuolo 2026-27, quanto guadagnano i calciatori della rosa: da Berardi a Matic, da Esposito a Adzic
|Giocatore
|Ingaggio lordo
Mln €/anno
|Domenico Berardi
|5,5
|Nemanja Matic
|3,7
|Sebastiano Esposito
|3,0
|Armand Laurienté
|2,5
|Arijanet Muric
|2,1
|Duje Caleta-Car
|1,8
|Josh Doig
|1,5
|Sebastian Walukiewicz
|1,5
|Ismaël Koné
|1,4
|Cristian Volpato
|1,3
|Nicholas Pierini
|1,2
|Jay Idzes
|1,1
|Daniel Boloca
|1,1
|Ibrahim Sulemana
|0,9
|Stefano Turati
|0,8
|Kristian Thorstvedt
|0,7
|Darryl Bakola
|0,7
|Benjamín Domínguez
|0,7
|Vasilije Adzic
|0,7
|Laurs Skjellerup
|0,7
|Agustín Álvarez
|0,6
|Fali Candé
|0,6
|Edoardo Pieragnolo
|0,5
|Janis Antiste
|0,4
|Ignace Van der Brempt
|0,4
|Kieron Bowie
|0,4
|Cas Odenthal
|0,4
|Andrea Ghion
|0,4
|Yeferson Paz
|0,4
|Rafa Obrador
|0,3
|Luca Lipani
|0,3
|Fedde Leysen
|0,3
|Giacomo Satalino
|0,2
|Simone Cinquegrano
|0,2
|Giorgio Vezzosi
|0,2
|Lorenzo Nyarko
|0,1
|Fonte dati da Capology.com