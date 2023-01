Sassuolo: in arrivo Zortea dall'Atalanta

Prestito oneroso di 500 mila euro.

31-01-2023 12:04

Il Sassuolo, dopo aver ceduto Kyriakopoulos al Bologna, è pronto a chiudere per l’ingresso di un nuovo terzino: secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb è arrivata la fumata bianca nella trattativa con l’Atalanta per Nadir Zortea. L’operazione si chiuderà sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto in favore dei neroverdi a 10 milioni di euro.

