Sassuolo-Juventus 4-2: tifosi infuriati, il web individua il principale colpevole

I tifosi juventini si scatenano dopo la pesante sconfitta: ma l'obiettivo delle critiche, nonostante i madornali errori dei giocatori, resta Massimiliano Allegri

23-09-2023 21:29

Difficilmente poteva andare peggio di così. Il quinto turno di campionato poteva regalare una Juventus in vetta per una notte, ed invece fa ripiombare la squadra di Allegri in un baratro di paure e insicurezze. Perdere 4-2 in casa del Sassuolo, in questo modo, impone più di una riflessione.

Juventus, sconfitta che fa male

La sconfitta contro il Sassuolo è troppo pesante perché venga considerata figlia soltanto dei macroscopici errori di Szczesny e Gatti: il tecnico bianconero, nella conferenza di vigilia, aveva alzato la voce contro l’eccessiva euforia dopo il successo sulla Lazio. Ed evidentemente aveva ragione, come d’altronde ha ribadito nel post-partita. Perché al netto di papere e autogol dilettanteschi, la Juventus vista in campo al Mapei è apparsa lontanissima parente di quella che pochi giorni fa aveva stritolato la Lazio. Si sono riviste le solite lentezze, la solita manovra involuta, il solito non gioco che tanto fa infervorare gli anti-allegriani.

Juve, Gatti e Szczesny da film horror

Ma il calcio, si sa, vive di episodi: e il web bianconero, furioso per l’andamento del match, non ha mancato ovviamente di sottolineare né gli errori del portiere polacco (vistosissimo il primo, altrettanto palese il secondo), che nonostante tutto ha effettuato altre due ottime parate. Né tantomeno la giornataccia di Gatti, culminata nell’episodio che ha chiuso la partita. Titolare a furor di popolo, l’infortunio di Alex Sandro sembrava avergli dato definitivamente la titolarità: ma dopo la prestazione di questo pomeriggio, in cui il pur bravo Laurienté ha assunto le sembianze di Mbappè, è probabile che l’ex Frosinone venga mandato in panchina.

Il web bianconero se la prende con Allegri

Nel frattempo, i tifosi bianconeri si sono scatenati. Come Thomas: “Quando al 50º batti un rinvio dal fondo passandola al difensore e lo stesso te la ripassa e stai perdendo allora hai problemi mentali seri, non servono schemi ma psicologi. Inguardabili ma la squadra questa è, arrivare nei primi 4 certificherebbe la pochezza della serie A”. Christian ha un solo obiettivo: “Oggi si è vista l’apoteosi dello stato mentale dei giocatori con Allegri in panchina. Io mi chiedo cosa aspettano ancora a cacciarlo. È chiaro che i giocatori hanno in testa il nulla cosmico!”. Così come Luca: “Ma mandatelo via vi prego!!!!!! Fa le interviste pre gara dove parte già sconfitto.. nelle partite non c’è un gioco che sia uno! Durante la settimana voglio sapere che allenamenti fa.. anche lì dice ai giocatori calma?”.

Juve ko, torna l’hastag #allegriout

Roberto rispolvera il classico refrain anti-allegriano: “Una volta si diceva che giocare per la Juventus ha tutto un altro peso, a me pare che nessuno (in primis l’allenatore) abbia la benché minima idea di questo peso! Chi non onora e rispetta la maglia dev’essere messo da parte. #Allegriout”. Mentre Gaetano non risparmia nessuno: “Ma abbiamo nello staff preparatori atletici, mental coach e un allenatore? A me ad oggi tutto questo mondo Juve sembra preso dalla strada… Ma sono del mestiere questi? Orrore orrore”. Gianni aggiunge un pizzico di ironia: “Ora si che riconosco la vera Juve , non quella delle prime giornate”. Fabio se la prende anche con i giocatori: “Partita storta per Sczcesny, Locatelli, Rabiot in primis, oltre che la difesa imbarazzante stasera. Ma le giornate no capitano”. Anche Domenico sulla stessa lunghezza d’onda: “Indipendentemente da questa incredibile cosa indecente che abbiamo visto alla fine, penso oggi ci sia stata la palese dimostrazione che siamo immensamente lontani dall’essere una squadra all’altezza di un campionato di vertice”.